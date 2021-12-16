德國驅逐2名俄外交官　俄羅斯：將採取相應措施

12月15日，德國柏林高等法院對蒂爾加滕槍殺案罪犯作出宣判，認定一名俄羅斯男子犯有謀殺罪，並判處其無期徒刑。法院在宣判時明確指出罪犯是俄羅斯情報人員，且該謀殺行為是受俄羅斯政府指派。



俄羅斯衛星通訊社12月16日消息，俄羅斯駐德國大使館發表評論表示，德政府決定驅逐俄羅斯兩名外交官，俄方已經向該國外交部表示強烈抗議。

據報道，12月15日，柏林法院裁定格魯吉亞公民漢戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）被害案涉嫌人——俄羅斯公民索科洛夫（克拉西科夫）殺人罪名成立，判處其終身監禁。辯方堅稱證據不足，尚未做出有關上訴的決定。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）15日稱，德國外交部在宣判後召見俄羅斯大使謝爾蓋涅恰耶夫（Sergey Yuryevich Nechaev），宣布驅逐2名俄羅斯外交官。貝爾伯克當天對此評價稱，此案「嚴重違反了德國法律和主權」。

俄大使館稱：「德國外交部領導層2021年12月15日向俄羅斯大使表示，德國政府決定宣布俄羅斯駐德大使館兩名外交官為不受歡迎人士。我方已經表示強烈抗議，並強調，此類無根據的舉動是明顯的不友好行為，我方近期將做出相應的回應。」

2019年8月，40歲的漢戈什維利在柏林蒂爾加滕公園被槍殺。嫌疑人是俄羅斯公民索科洛夫（Vadim Sokolov）。德國檢方認為，嫌犯真名為克拉西科夫（Vadim Krasikov），兇手騎自行車靠近漢戈什維利，拔出帶有消音器的格洛克26手槍開火，漢戈什維利當場中彈身亡。

2019年12月9日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin, 右）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron, 中）以及德國前任總理默克爾（Angela Merkel）在巴黎愛麗捨宮舉行的有關烏克蘭問題的四方會議上寒暄致意。（Getty）

德國之聲15日發表文章指出，從一開始，德方檢察官就認為該案是授意的，兇手曾是俄羅斯國內情報局官員，為執行殺害漢戈什維利的任務，使用了假身份。判決宣讀後，俄羅斯駐柏林大使在一份聲明中譴責法院的裁決是一項「政治決定」。

據悉，漢戈什維利是車臣叛軍武裝指揮官，他的部隊曾在第二次車臣戰爭中與俄羅斯軍隊作戰，並親自斬首了多名俄軍士兵，俄羅斯早已將其列為通緝犯。德方一直指控俄羅斯情報機構是此案「幕後指使者」，克里姆林宮否認此案與俄羅斯存在「任何聯繫」。俄德政府此前已多次因此事對彼此施加外交制裁。