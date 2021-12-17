韓國再度收緊防疫措施　文在寅道歉

韓國總統文在寅12月16日就政府在進行「與病毒共存」政策的過程中未能控制重症病人增加，以及被迫恢復防疫限制措施向民眾致歉。



路透社12月16日報道，隨着新增病例和重症病例數量急增，韓國16日稱，將恢復更嚴格的社交距離規定。此前一個半月，韓國在「與新冠共存」的政策下放鬆了這些規定。

根據官員的通知，從12月18日至明年1月2日，韓國聚會人數限制將恢復為不超過4人，且要求完成全程接種，另外還規定餐館、咖啡館和酒吧在晚上9點前關門，電影院和網吧在晚上10點前關門。未接種疫苗者只能獨自外出就餐，或購買外賣、送餐。

根據韓國防疫部門的統計，韓國累計確診超54萬個，其中148人感染了Omicron（奧密克戎）變異毒株，4,518人死亡。

韓國新冠疫情持續惡化，感染者被集中隔離。（新華社）

15日，韓國新增病例7,622個，前一天還創下了7,850個的單日新增記錄。重症患者人數也創新高，達到989人，首都圈地區重症監護牀位使用率約87%，全國為81%。目前，韓國92%以上的成年人已完成全程接種。

韓聯社稱，韓國青瓦台發言人朴靈美16日表示，總統文在寅當天就政府決定再次收緊防疫措施向國民致歉。

文在寅說，在「分階段恢復日常」的過程中，政府未能控制住重症患者的增速，確保病牀等工作準備得也不夠充分。政府將在加強防疫措施期間內對此進行切實調整，最大限度地控制疫情。