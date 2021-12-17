中國提醒公民　勿盲目到阿富汗考察礦產資源

阿富汗境內發生多起外國公民因無採礦相關許可證被抓事件，中國駐阿富汗大使館深夜發文，提醒中國企業或公民勿盲目前往考察。



中國駐阿富汗大使館網站12月17日稱，大使館特別提醒中國企業或公民切勿盲目來阿考察礦產資源。根據阿富汗臨時政府有關規定，外國企業或個人來阿考察礦產資源，須事先獲得阿礦產和石油部頒發的許可證，否則阿各地執法機關將予以抓扣和調查。

據中國駐阿使館稱，目前阿富汗境內各地已發生多起外國公民因無許可證被抓扣事件。據了解，阿富汗礦產和石油部頒發許可證的標準和審查極為嚴格。

綜合媒體報道，阿富汗礦產和石油部非常重視非法採礦，警方和軍隊經常在礦區周圍巡邏，並不定時展開行動。每年都會有多人因非法採礦被捕，這其中既有阿富汗本地居民，也有外國公民。

聯合國開發計劃署（UNDP ）在其關於阿富汗礦產開採的報告中表示，阿富汗目前來自礦產資源的財政收入很少，佔政府總收入的比例不到2%，每年約為4,200萬美元。而非法採礦每年使阿富汗政府損失數百萬美元的收入。

自由阿富汗電台記者安瓦里（Rohullah Anwari）曾發表文章稱，在阿富汗東部省份非法開採礦石是在剝奪貧困居民的資源以及國家急需的收入。

據中國國土資源經濟研究院資料顯示，阿富汗礦產資源豐富，基本未得到開發。目前已探明的礦產資源主要有鐵、銅、煤、黃金、石油、天然氣、鉻、鋰、鹽、雲母和綠寶石等。美國地質調查局報告顯示，阿富汗礦產資源總價值為1萬億美元。