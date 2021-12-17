中歐班列連續19個月單月開行超千列

據《人民日本》海外版12月16日報道，記者16日從中國國家發展改革委新聞發布會上獲悉，11月份，中歐班列開行1246列，運送12萬標箱，按年分別增長1%、4%，綜合重箱率99.4%，繼續保持高位運行，連續19個月單月開行千列以上。



中國國家發展改革委新聞發言人孟瑋在發布會上介紹共建「一帶一路」進展情況。她表示，1-11月，中歐班列共開行13,817列，運送133.2萬標箱，按年分別增長23%、30%，綜合重箱率98.1%。截至11月底，中歐班列歷年累計開行47,414列，運送貨物429.7萬標箱；累計運送防疫物資1,343萬件，共計10.3萬噸。

中老鐵路是高質量共建「一帶一路」的標誌性工程。今年12月3日，中老鐵路正式建成通車。孟瑋表示，中老鐵路通車後，通過與泰國米軌相連接，泛亞鐵路中通道初步打通，中南半島國家可通過中老鐵路到達中國市場，通過中歐班列可進一步抵達歐洲市場，將促進區域國家之間交通基礎設施進一步聯通，提升相互之間經貿合作水平，降低流通成本，提高流通效率，推動區域經濟在疫後復甦發展。

近日，中國與中非、幾內亞比紹、厄立特里亞、布基納法索、聖多美和普林西比等非洲國家簽署政府間共建「一帶一路」合作文件。孟瑋介紹，截至目前，我國已與145個國家、32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作文件。

12月13日，中國與非盟共建「一帶一路」合作工作協調機制第一次會議召開，雙方圍繞抗疫、糧食、能源、產能投資、基礎設施、質量標準、統計等領域合作進行了交流，進一步深化了共識。會議簽署了《中華人民共和國國家發展和改革委員會與非洲聯盟委員會關於建立共建「一帶一路」合作工作協調機制的諒解備忘錄》。