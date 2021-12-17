俄羅斯公布俄與美國和北約安全保障條約草案　排除烏克蘭加入北約

俄羅斯外交部12月17日公布俄羅斯與北約和美國關於安全保障的條約草案，排除北約進一步擴張和烏克蘭加入北約的可能。美國白宮表示已收到俄羅斯的草案，正與夥伴磋商。



據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部在官網公布俄羅斯與北約和美國關於安全保障的條約草案。

文件主要條款如下：

．排除北約進一步擴張和烏克蘭加入北約的可能；

．不在1997年5月（東歐國家加入北約）前已部署兵力和武器的國家之外部署額外的兵力和武器，俄羅斯和北約成員國同意的特殊情況除外；

2021年12月7日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在俄羅斯黑海度假勝地索契的官邸與美國總統拜登（Joe Biden，左）舉行視頻會晤，俄烏局勢為重要議題。（AP）

．北約放棄在烏克蘭、東歐、外高加索、中亞等地區的任何軍事活動，不在可向對方領土發起攻擊的地方部署中短程導彈；

．不在商定的邊境地帶舉行演習和人數超過一個旅的其他行動，定期交換軍演訊息；

．確認雙方不將對方視為對手，鞏固和平解決所有爭端並避免使用武力的協議，承諾不創造可能被對方視為威脅的條件；

．創建緊急聯繫熱線。

2021年12月7日，烏克蘭士兵走在烏克蘭頓涅茨克地區與親俄叛亂分子的隔離線上。（AP）

根據協議，美國承諾排除北約進一步東擴的可能，並拒絕接納蘇聯前加盟共和國加入北約。

此外，俄羅斯和美國要承諾不在自己領土以外部署核武器和撤回在其領土之外的現有核武器。

文件內容顯示：「雙方排除在本國領土之外部署核武器和將截至現有條約生效時已部署在本國領土之外的核武器撤回本國領土。雙方消除為在本國領土以外部署核武器的一切現有基礎設施。」

條約進一步指出，協議任何一方均可在向存約國發送相應通知後退出協議。

條約效力將在存約國收到通知30天後終止。