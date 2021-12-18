英國研究：Omicron「二次感染」風險　比Delta高5.4倍

英國倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的一項初步研究顯示，新冠變異病毒Omicron（奧密克戎）毒株引發二次感染的風險是Delta毒株的五倍以上，且沒有跡象表明這種毒株引發的症狀比德爾塔更輕。與此同時，歐洲各地的新冠病例激增，成為了全球疫情中心。



這項研究結果基於英國健康安全局和NHS的數據，這些患者在11月29日至12月11日期間進行的核酸檢測結果呈陽性。

報告內文稱，「我們沒有發現Omicron的住院風險和表現症狀有低於Delta的證據」，不過它補充說，研究數據仍然非常有限。

內文補充道，「控制疫苗狀態、年齡、性別、種族、地區和日期等變量，Omicron二次感染風險比Delta高5.4倍。」

研究人員發現，與Delta相比，那些在2週或2週以上接種過二劑疫苗和加強劑的人，感染Omicron的風險顯著增加。

這項研究的負責人弗格森（Niall Ferguson）教授聲明稱：「這項研究提供了進一步的證據，表明在很大程度上Omicron可以逃避之前由感染或疫苗產生的免疫。這種程度的免疫逃避能力意味着Omicron對公眾健康構成了重大而緊迫的威脅。」

英國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月17日，倫敦一家診所進行持續24小時的「接種馬拉松」活動，一名女子正在接種疫苗。（AP）

英國疫苗工作組前主席Clive Dix博士表示，重要的是不要過度解讀這些數據。

「得出的結論是基於對Omicron的假設，而我們仍然沒有足夠的數據，」Clive Dix博士說，「例如，我們沒有細胞免疫反應方面的數據，而細胞免疫反應可以證明疫苗的有效性。這是模型中缺失的一個關鍵假設。」

他表示，一些結論與來自南非的數據不同，南非的疫苗目前在抵禦重症和死亡方面表現良好。

他說：「這些模型估計中有大量的不確定性，只有當我們擁有一個月的重症和死亡人數的真實數據時，我們才能確定加強針對Omicron的效果。」

英國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月17日，倫敦一家診所進行持續24小時的「接種馬拉松」活動，一名醫療保健員正在準備一劑疫苗。（AP）

帝國理工學院的Azra Ghani教授是這項研究的共同領導者，他將其描述為「對於模擬Omicron未來可能的發展軌跡以及疫苗和其他公共衛生干預措施的潛在影響至關重要。」這些新發現可能會促使一些歐洲國家實施更嚴格的限制，以阻止Omicron的傳播。