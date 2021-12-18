美國指控中國發展「腦控武器」　駐美使館反駁：對華企無端打壓

美國商務部16日宣布將34家中國實體列入 「違反美國外交政策和國家安全利益」的「實體清單」，其中包括中國軍事醫學科學院及其11家研究機構，美方指控這些中國機構涉嫌開發「大腦控制武器」。



美國廣播公司（ABC）12月16日援引一名美國前外交官的話稱，這可能包括「科幻小說中的東西，如大腦控制的武器」，「它能讓中國突擊隊員只用一個念頭就可以發射武器，而不用手指」。

報道表示，目前尚不清楚國防部是否正在開發類似的武器。而以往的大量公開報道顯示，「腦機融合」正是五角大樓甚至大量美國企業的研發重點。

美國國防部高級研究計劃局2019年5月曾公開宣布，資助6個團隊開發將人腦和機器快速無縫結合、以製造意念控制武器的技術。同年，美國社交媒體巨頭臉書斥巨資收購腦機公司，科技狂人馬斯克旗下的腦機公司高調發布腦機接口技術在人體使用的進展。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，美商務部長雷蒙多發表的聲明顯示，其關注重點似乎不是這種「武器」有多先進，而是中國發展這種「武器」「違背美國國家安全利益」。她在聲明中先是承認「對生物技術和醫學創新的科學追求可以挽救生命」，稱「中國選擇使用這些技術來追求對其人民的控制以及對少數民族和宗教少數群體成員的鎮壓」，「我們不能允許支持醫學和生物技術創新的美國商品、技術和軟件被轉用於違背美國國家安全的用途」。

英國《每日電訊報》17日認為，美國是在指責中國對新疆地區民眾進行「大腦控制」。

路透社稱，中國駐美國大使館發言人16日駁斥了美方的指責，表示中國始終反對美國過度擴展國家安全概念，對中國公司和研究機構進行無端打壓，中國發展生物技術始終是為了人類的福祉，美方有關說法毫無根據。