新冠肺炎｜印度版諾瓦瓦克斯　列入世衛緊急使用清單第9款疫苗

世界衛生組織（WHO）12月17日公布，將印度血清研究所（Serum Institute of India）獲美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）許可後生產的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗Covovax列入緊急使用清單，成為世衛第九款獲認證的疫苗。



世衛助理總幹事西芒（Mariângela Simão）博士說：「即使有新的變種出現，疫苗仍然是保護人們免受冠病重症及致死的最有效工具之一。」

圖為2020年11月30日，鏡頭下美國藥廠諾瓦瓦克斯設於馬利蘭州總部外的標誌牌。（Reuters）

他指出，這次緊急使用清單更新旨在增加接種率，尤其是低收入國家的接種率。他稱：「目前有41個國家仍未能為其10%的人口接種疫苗，而98個國家則未達到40%。」

Covovax是由國際組織流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）與諾瓦瓦克斯開發。

人們需接種兩劑才是完成接種。疫苗需在攝氏2到8度的溫度下保存。

路透社17日引述英媒16日稱，消息人士說，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）可能最快在下週對這款疫苗批出緊急使用授權。