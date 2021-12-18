中國駐斯里蘭卡大使訪泰米爾社區　印媒揣測北京意在擴大影響力

12月15日至16日，中國駐斯里蘭卡大使戚振宏對斯北部省進行訪問，引發部分印度媒體警惕，揣測中國意在擴大與該地區的接觸。



《印度快報》11月17日稱，袒露上身、拿着裝滿水果和祭品的托盤進入斯里蘭卡島上最大的印度教神廟——康達斯瓦米神廟並不奇怪，但16日帶領眾人進入神廟的男子卻尤其引人注目，因為他是中國駐斯里蘭卡大使。

報道稱，由於歷史、文化和語言的關係，儘管印度政府與泰米爾分離主義勢力保持距離，但和泰米爾人依舊保持緊密關係，印度對北部省施加外交和政治影響被視為理所當然。

報道稱，中國在斯里蘭卡的基礎設施項目主要集中在該國南部地區，雖然中國也在受戰爭蹂躪的泰米爾人聚居區修建道路和房屋，但此次中國大使的到訪，表明其「有意擴大」與該地區的接觸。

中國大使前往斯里蘭卡最大印度教神廟：

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報道稱，雖然這不是中國外交官首次訪問斯里蘭卡北部省，但可能是中國大使第一次在賈夫納半島上過夜，並參與如此廣泛的公共外交。一名伊拉姆人民革命解放陣線（EPRLF）前成員坦言，就戚振宏大使在北部省的停留時間及所見之人來說，此次訪問堪稱「前所未有」。

報道提到，賈夫納半島民眾的主要生計是捕魚，戚振宏大使15日向當地漁民協會捐贈了價值10萬美元的漁網和乾糧，還與政府官員和民眾就中國如何幫助增加北部省就業機會展開討論。

報道稱，近幾個月來，有泰米爾人質疑斯里蘭卡一些設施的標牌上為何包含中文，卻沒有作為官方語言的泰米爾語。報道稱，斯里蘭卡官方消息人士表示，中國外交官此行是在向泰米爾人傳遞一個訊息，即他們應該把中國視為朋友。

印度英文媒體WION稱，中國對賈夫納地區展開「魅力攻勢」。儘管中國大使向賈夫納的漁民捐贈物資，還捐了筆記本電腦，但泰米爾人「仍保持警惕」。