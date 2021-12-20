美軍成功實現運輸機發射巡航導彈

12月16日，美國空軍用一枚從一架運輸機後部發射的巡航導彈摧毀了墨西哥灣的一個目標，這是其「快速龍」計劃的首次實彈測試。



據美國《防務新聞》網站12月18日報道，美國空軍12月16日用一枚從一架運輸機後部發射的巡航導彈摧毀了位於墨西哥灣的一個目標。這是美空軍「快速龍」計劃首次進行實彈測試。

報道稱，這次飛行測試是在佛羅里達州埃格林空軍基地水上試驗場進行的，這標誌着空軍戰略發展規劃與實驗辦公室所開展的旨在開發托盤化彈藥系統的「炸彈倉裝箱」工作向前邁出一步。

美國空軍研究實驗室在16日的一份新聞稿中說，「快速龍」計劃可能最終讓美國及盟友具備把運輸機變成全副武裝的「炸彈車」，併為作戰指揮官提供更多的火力，令其可以從安全距離對敵方目標加大火力打擊。

11月，美國空軍曾進行了一次類似測試，當時使用了一種未裝彈頭或發動機的非武裝式遠程巡航導彈分離測試裝具。

美空軍研究實驗室在新聞稿中說，這次，一架空軍特種作戰司令部MC-130J飛機所攜帶的巡航導彈裝配了彈頭。MC-130飛機上的作戰管理系統在飛機飛行中接收到新的目標鎖定數據，數據隨後被傳輸至巡航導彈飛行測試載具。這是首次在飛行過程中接收並向裝有實彈的巡航導彈上傳新的目標鎖定數據。