不止德國企業　中國正向歐盟公司施壓封殺立陶宛產品

中國向德國企業施壓停止使用立陶宛製造產品消息傳出後，德國媒體披露，中國正向歐盟公司施壓，封殺立陶宛產品。



「立陶宛的問題變成了德國的問題。」德國《焦點》周刊12月19日稱，因立陶宛與中國關係緊張，在立陶宛有生產線的第三國公司在向中國出口商品時可能也會遇到問題。德國公司也越來越擔心立陶宛與中國爭端會影響中德貿易。

英國路透社披露德國汽車輪胎和零部件製造商大陸集團「已被中國敦促停止使用立陶宛製造的零部件」後，德國《商報》引述大陸集團內部人士的話說，他們將把產能從立陶宛轉移到其他工廠。

2021年11月24日，中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，立陶宛既然做了錯事，就必須為此付出代價。（Reuters）

《南德意志報》消息顯示，現在來自考納斯的控制裝置和傳感器滯留在中國港口。除大陸集團和海拉集團外，一家在立陶宛開採泥炭並出口到中國的建材製造商也受到影響。此外，中國海關雖然不再直接阻止立陶宛貨物的進口，但立陶宛的貨物仍無法進入中國，因為每當上傳運輸文件時，計算機系統就會崩潰。

《明鏡》周刊注意到，一名中國商人透露，北京正向歐盟公司施壓，要求其停止進口立陶宛產品。由於中國對立陶宛的禁令，德國十幾家公司都受到了供應鏈中斷的影響。

2021年9月3日，立陶宛駐中國大使米克維西恩（Diana Mickeviciene，前排右四）離開北京前與歐盟多國使節合影。（Twitter@Tim Harrington）

在這之前，立陶宛外交部新聞部門12月15日消息提到，立陶宛外交部成立反抗「中國經濟施壓」工作組，而且已為遭遇這種「壓力」的立陶宛公司開通熱線電話。

值得一提是的，立陶宛外交部要求公司提供儘可能具體的有關中國海關及其他機構對立陶宛貨物實施限制的消息。