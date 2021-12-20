捷克新外長稱將檢討與中俄關係　捷媒：國家向西轉

捷克新任外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）12月18日出席他上任後的首個記者會。他稱將推動人權外交，並檢討對中俄的關係。捷克《布拉格晨報》18日以《捷克在向右轉》為標題報道他上任的消息。



利帕夫斯基對華立場強硬、曾出言批評俄羅斯，也是北約（NATO）及歐盟敢言的捍衛者。他上場或意味着捷克昔日與中俄友好的態度會改變。

他稱國家近期與中國及俄羅斯及中國進行交易時放棄了一些原則，他補充說，該國與俄羅斯的關係是無用的。至於台灣，他10月曾稱它「是捷克重要的夥伴……比中國多更多倍。」台灣外交部長吳釗燮10月訪捷時，曾與利帕夫斯基共晉晚餐。

捷克：圖為12月17日，捷克新任外交部長利帕夫斯基在拉尼堡出席政府內閣成員任命儀式。（Reuters）

《布拉格晨報》18日引述紐約大學布拉格分校校長佩赫（Jiří Pehe）稱，利帕夫斯基當選，是捷克在「從後共產主義國家過渡至西方民主」的分水嶺。

他打算讓外交重新涵蓋人權、推動《全球馬格尼茨基人權問責法》（lobal Magnitsky Human Rights Accountability Act）的立法。

《馬格尼茨基人權法》 是以俄羅斯前稅務會計師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）命名他因參與揭發俄羅斯官員貪腐，被當局以酷刑迫害並被剝奪醫療照護，2009年死於獄中。

美國會2012通過以他名字命名的《馬格尼茨基法案》。法案本來僅針對俄羅斯，2015年美國參議院通過法案的全球版，2016年它在國會兩院通過，並附加在年度《國防授權法》。美國可根據法案制裁任何地方侵害人權的人士。及後包括加拿大在內一些國家相繼推出類似法案。