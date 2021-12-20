王毅：2022年中國外交有6大任務　包括「推動中美關係穩健前行」

中國國務委員兼外交部長王毅12月20日在北京出席2021年國際形勢與中國外交研討會的開幕禮。他期間發表演說，對2021年外交工作作出9項總結，並提出中國外交戰線在2022年有6大任務。



王毅發表題為「2021年中國外交：秉持天下胸懷，踐行為國為民」的演講。他表示，縱觀2021年世界形勢，全球疫情跌宕蔓延，百年變局加速演進，世界進入動蕩變革期。面對前所未有的挑戰，各國都在探索應對之道，人類需作出正確抉擇。中國始終站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，站在國際公平正義一邊，站在廣大發展中國家一邊。

王毅指出，中國在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，秉持天下胸懷，踐行為國為民，在全球變局中開創新局，在世界亂局中化危為機，在鬥爭與合作中勇毅前行。「一年來，最堅定的指引是元首外交，最鮮明的旗幟是構建人類命運共同體，最突出的題目是講好中國人民和中國共產黨的故事，最顯著的風格是科學應變、積極進取」。「這些都可歸結為一條主線：在複雜博弈中服務民族復興，在風雲激蕩中推進和平發展」。而這主要體現在9個方面：

第一，面對世紀疫情延宕反覆，中方開展卓有成效的抗疫外交，彰顯說到做到的大國擔當；

第二，面對全球發展多重風險，中方為經濟復甦注入新動力，為共同發展提供新機遇；

第三，面對真偽多邊主義的較量，中方高舉真正多邊主義的火炬，堅決維護聯合國權威和國際秩序穩定；

第四，面對世界格局深刻演變，中方推動大國關係總體穩定發展，努力構建新型國際關係；

第五，面對和平發展成為人心所向，中方推動周邊國家共建美好家園，共護地區安寧；

第六，面對發展中國家實現振興的迫切願望，中方大力開拓南南合作的廣闊空間；

第七，面對全人類共同挑戰，中方高舉人類命運共同體旗幟，積極推動全球治理體系變革；

第八，面對外部干涉挑釁，中方堅決捍衛國家主權、安全和民族尊嚴；

第九，面對嚴峻復雜的外部環境，中方全力服務國內發展，著力踐行外交為民。



王毅表示，針對2022年，中國外交工作將以六大任務為黨和國家的偉大事業營造更加穩定有利的外部環境。分別是：

1、全力配合辦好北京冬季奧運會；

2、主動應對後新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時期的多重挑戰；

3、推動全球發展倡議落地生根；

4、拓展加深全球夥伴關係；

5、致力推動中美關係穩健前行；

6、以及堅定捍衛國家核心利益。



王毅表示，人類文明進步潮流浩蕩向前，中華民族復興步伐不可阻擋。他指在新的歷史征程上，中國外交將在習近平外交思想指引下，繼續朝構建人類命運共同體的目標奮力前行，為中國、為世界做出更大貢獻，為歷史、為未來書寫更新篇章。