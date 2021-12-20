美國近300名運動員參加北京冬奧　中國外交部回應

美國國家奧林匹克委員會（USOPC）行政總裁赫什蘭（Sarah Hirshland）宣布將派近300名運動員前往中國參賽，中國外交部發言人趙立堅12月20日進行回應。



據中國外交部官方網站12月20日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會，有記者提問，赫什蘭12月17日證實，美國將派出約230名運動員參加北京冬季奧運會，65名運動員參加北京冬殘奧會。USOPC將在賽前為美國運動員提供充分防疫訊息，介紹中國法律法規和國際奧運會規則，對美國運動員在華安全保障計劃充滿信心。中方對此有何評論？

2021年10月26日，2022年北京冬季奧運會獎牌發布會，中國副總理韓正出席。（新華社）

趙立堅表示，中方歡迎包括美國在內的各國運動員參加北京冬季奧運會，將保證所有運動員的安全便利，幫助每一位奧運健兒成就奧運夢想。

趙立堅特別提到，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等政要已確認出席北京冬季奧運會，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）明確反對體育運動政治化。韓國、法國、芬蘭、保加利亞、希臘、意大利、荷蘭、西班牙和俄羅斯、阿根廷、委內瑞拉、古巴等許多國家奧委會官員都表示，期待北京冬季奧運會圓滿成功。

在這之前，赫什蘭10月20日拒絕捲入有關中國人權的辯論，指出「委員會重點確保美國運動選手在2022年北京冬季奧運會進行安全和公平的比賽，美國國家隊運動員已經為北京冬季奧運會準備了幾年時間」。

赫什蘭認為，抵制奧運會最終傷害的是運動員，對東道國的問題產生的影響很小。