首款國產特效藥｜數據顯示能降低新冠肺炎死亡及重症率達80%

騰盛華創旗下的新冠中和抗體聯合療法特效藥12月8日獲中國國家藥監局應急批准使用，成為國內首個全自主研發並證明有效的抗新冠病毒抗體特效藥。臨床試驗數據顯示，它能將病人的住院率、重症率和死亡率降低80%。



新冠病毒中和抗體聯合治療藥物，安巴韋單抗注射液和羅米司韋單抗注射液。（中新社）

央視引述中國國家藥品監督管理局12月8日稱，應急批准騰盛華創醫藥技術，冠病病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196），以及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）註冊申請，騰盛博藥、清華大學和深圳第三人民醫院是主要研發單位。

這是中國首家獲批的自主知識產權冠病病毒中和抗體聯合治療藥物。

中國工程院院士鍾南山。（中新社）

中國工程院院士鍾南山稱，Delta變異病毒株5月在廣州傳播時，專家曾簽字使用特效藥，兩、三天內就降低病人的病毒負荷。此外，它對Omicron（奧密克戎）變異株仍然保持綜合的抗病毒活性，使用後可提供9到12個月的保護作用。

研發團隊領軍人物、清華大學醫學院教授、全球健康與傳染病研究中心主任張林琦稱，有了這個藥「或許冠病可以變感冒」。他續稱，臨床試驗是在國際上4大洲，6個國家，111個臨床試驗基地展開的，整個過程中它展示出非常好的安全性，有效性，能夠降低住院率亡率80%以上。

張林琦（前排坐者）與研發團隊。（清華大學）

據介紹，美國食品及藥物管理局（FDA）此前對這兩株抗體組合方案對主要變異病毒株的活性已經進行鑑定，結果顯示BRII-196/BRII-198抗體組合方案對國際上全部主要突變株保持敏感。