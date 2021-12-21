新冠肺炎｜歐盟批准使用Novavax疫苗

歐盟委員會12月20日接納歐洲藥品管理局建議，批准向18歲或以上人士接種美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗Nuvaxovid，為歐盟批准使用的第5款疫苗。



歐洲藥品管理局指出，兩項大型研究的數據顯示，諾瓦瓦克斯疫苗的有效率約為90%，雖然針對變種病毒的數據有限，但經過徹底評估後，當局認為疫苗數據可靠，符合歐盟標準。

《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）12月15日發表一份最終報告中，諾瓦瓦克斯研究人員發現Nuvaxovid對有症狀的感染有效率為90%，應對中度至重度病症的有效率更為100%。

Nuvaxovid是一種由冠狀病毒蛋白質製成的疫苗，基於蛋白質的疫苗已經使用了數十年，且通常在安全性和輕微副作用方面有良好紀錄。

歐盟委員會8月與諾瓦瓦克斯達成協議，購買2億劑疫苗。諾瓦瓦克斯20日表示，2022年1月開始會向歐盟27個成員國運送疫苗。