特朗普起訴紐約州總檢察長　阻止對方調查其集團

美國前總統特朗普（Donald Trump）12月20日起訴紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James），以阻止詹姆斯對他和特朗普集團的民事調查。



據路透社12月20日報道，特朗普20日在紐約發起了這項訴訟。特朗普稱詹姆斯侵犯了他的憲法權利，她的行動「完全出於政治敵意」。特朗普要求法官叫停詹姆斯當前的調查，永久禁止她參與對特朗普及其公司的民事或刑事調查。

特朗普的私人律師哈巴（Alina Habba）在一份聲明中表示，詹姆斯的決定「完全出於政治敵意」，並要求她為「這種侵犯他人憲法權利的行為負責」。

對此，詹姆斯20日發表聲明回應稱，這宗訴訟不會影響她目前對特朗普及其集團的調查。她表示，特朗普集團一直試圖拖延對其商業交易的調查，但「不論是特朗普或是特朗普集團，沒有人能凌駕於法律之上」。她認為，特朗普及其集團應按照法律規定為自己的行為負責。

2021年3月9日，特朗普現身紐約特朗普大廈，向大廈外他的支持者揮手示意。（Reuters）

詹姆斯的民事調查主要涉及特朗普集團是否存在財務造假問題。12月初，紐約州檢方向特朗普發出傳票，要求他在2022年1月7日前就相關問題提交書面證詞。

除詹姆斯的調查外，曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）也在對特朗普集團的商業行為進行一項刑事調查。

2021年早些時候，在與曼哈頓地區檢察官萬斯的聯合調查中，詹姆斯指控特朗普集團的財務總監韋塞爾伯格（Allen Weisselberg）和特朗普的兩個公司實體犯有稅務犯罪，但韋塞爾伯格和特朗普均不認罪。特朗普因此曾抨擊詹姆斯和曼哈頓檢方，認為這些調查和指控是民主黨人出於政治目的對他的打壓。