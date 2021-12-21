中國外交部：對美國4人實施對等反制　包括禁止入境中港澳

美國12月10日宣布因新疆問題制裁4名中方人員後，中國外交部發言人趙立堅12月21日表示，中方決定依據《中國反外國制裁法》對等反制美國，從即日起對美國國際宗教自由委員會4人實施相應反制措施，禁止他們入境中國，包括內地和香港、澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民和機構同其交易。



這4人分別是美國國際宗教自由委員會（U.S. Commission on International Religious Freedom）主席馬恩扎（Nadine Maenza）、副主席特克爾（Nury Turkel）、委員巴爾加瓦（Anurima Bhargava）和委員卡爾（James Carr）。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，美方依據國內法借口所謂新疆人權問題，對中方官員進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，強烈譴責。

他稱，針對美方上述錯誤行徑，中方決定依據《中國反外國制裁法》進行對等反制。

他又指，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉，美方應撤銷所謂制裁，停止干涉新疆事務和中國內政，中方將視形勢發展作出進一步反應。

美國之前在12月10日世界人權日宣布制裁多名個人及企業，涉及8個國家，包括中方4名人員，當中有新疆維吾爾自治區政府前主席雪克來提・扎克爾（Shohrat Zakir）、代主席艾爾肯・吐尼亞孜（Erken Tuniyaz）、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國及官員胡聯合。