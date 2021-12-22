英特爾Intel向供應商發信：不用新疆產品

12月21日消息，英特爾（Intel）官網宣布禁用新疆產品。

據中國媒體觀察者網12月21日報道，12月21日，觀察者網查詢英特爾官網發現，在該公司以簡體中文、繁體中文、英語、日語等多種語言向供應商寫的一封信中，有一句話特別引人注目：

我們的投資者和客户已詢問英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。

這封信發布於今年12月，是英特爾對供應商的最新要求：禁止任何形式的販賣人口或非自願勞工行為，如強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役。

針對美國等西方國家污衊新疆存在「強迫勞動」，中方早已表達嚴正立場：這是一個世紀謊言。個別西方政客特別是美國政客，鼓譟所謂的「強迫勞動」，實質是打着人權的幌子搞政治操弄，干涉中國內政，遏制打壓中國特別是新疆的發展。

但英特爾顯然聽信了美國政客的說辭。早在今年7月，就有美國政客拿新疆問題逼Airbnb、可口可樂、英特爾、寶潔以及Visa等5家美國企業表態，但只有英特爾高管聲稱相信美政府結論：「我研究過它，所以我相信這份報告的結論。」

中國料將視此為，對當市場的最大冒犯。

觀察者網查詢英特爾財報發現，中國大陸自2015年開始已是該公司第一大營收來源地。2020年，該公司來自中國大陸（包括香港）的營收為202.6億美元，第二大營收來源地是新加坡，營收為178.5億美元。

值得一提的是，英特爾在財報中還將中國台灣與中國大陸、美國、新加坡並列為國家。在英特爾禁用新疆產品的消息傳出後，中國網友紛紛湧入英特爾官方微博賬號下方質問該公司：

「你們是失了智吧，端起碗吃飯，放下碗罵娘？」

「人民幣裏不是有新疆的長絨棉嗎？英特爾這錢你怎麼收的下啊？」

「英特爾你想咋滴？新疆問題什麼意思？解釋解釋。」在英特爾跟隨西方政客炒作新疆議題之際，其市場份額也正被競爭對手AMD侵蝕。市場調研機構Mercury Research的數據顯示，2021年第三季度，AMD在X86 CPU市場上的整體份額按月增加了2.1個百分點，達到24.6%，這是AMD歷史上第二高的紀錄，15年前該公司曾創下最高紀錄25.3%。

在12月21日的外交部例行記者會上，有記者提問：12月10日，美國國務院和財政部宣佈，根據美國內法對所謂在新疆「侵犯人權」的4名中方官員實施制裁。中方對此有何回應？

中國外交部發言人趙立堅宣布，針對美方上述錯誤行徑，中方決定依據中國《反外國制裁法》進行對等反制。從即日起，對美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席、委員巴爾加瓦、委員卡爾實施相應反制措施，包括禁止上述人員入境中國，包括內地和香港澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民和機構同其交易。