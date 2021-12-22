土耳其里拉「跌跌不休」　埃爾多安再推新措施

在土耳其股市連續三個交易日觸發熔斷後，土耳其政府12月21日公布了一項拯救里拉的新措施。



綜合媒體12月21日報道，土耳其財政部和財務部12月21日宣布了一項新措施，在這項措施中，土耳其將對里拉存户的外幣波動進行補償，同時鼓勵公民轉向基於土耳其里拉的資產。

根據該機制，儘管存款人賺取了利息，但如果收益率仍然低於開户日期和到期日期之間的匯率差，財政部將對存款人進行補償。新的外匯保護土耳其里拉存款工具將提供給擁有3、6、9或12個月到期的里拉存款賬户的個人。

據土耳其廣播電視公司（TRT）21日報道，在上述新措施發布幾個小時後，土耳其財政和金融部長內巴蒂（Nureddin Nebati）在接受TRT Haber新聞頻道的現場採訪時說，「財政和金融部已經與中央銀行合作了好幾天，研究了各種備選方案。」內巴蒂稱，「即使在最壞的情況下，個人也會得到更好的結果。」

土耳其里拉「跌跌不休」 ，生活日用品價格攀升。（新華社）

關於最近幾周看到的匯率的高波動，他說：「土耳其的宏觀經濟指標沒有辦法將美元對土耳其里拉的價值推得那麼高。土耳其里拉正在走向一個將找到其真正平衡的水平」。

內巴蒂表示，土耳其政府絕不會在財政政策上退縮，它將制定透明的經濟政策，並採取宏觀經濟措施，以便有更多的可預見性。

2021年以來，土耳其里拉持續貶值，里拉對美元貶值幅度一度超過55%。今年9月以來，土耳其央行已經累計下調基準利率500個基點，每次下調都使得里拉進一步貶值。

圖為2021年10月16日，土耳其總統埃爾多安於伊斯坦布爾出席記者會。（AP）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）堅持認為，高利率會導致通貨膨脹，發誓要保持低利率，並優先考慮增長、出口和就業。他多次呼籲中央銀行降低借貸成本，儘管年通脹率已超過20%。

里拉的快速貶值令土耳其通貨膨脹愈演愈烈。高通脹率抬高了該國民眾生活成本，麪包等基本食品價格上漲，民眾購買力大幅縮水。伊斯坦堡市政府公布的數據顯示，該市民眾生活成本一年來上漲了超過50%。許多生活必需品，如葵花油、白糖、衛生紙等，價格漲幅都超過了90%。飛漲的物價讓很多民眾難以接受。

為了應對通脹危機，緩解民眾生活壓力，土耳其政府出台了一系列補貼計劃，除麪包補貼外，政府還將為有嬰幼兒的家庭提供奶粉，為學生提供助學金。土耳其政府還正在與勞工組織談判，承諾會提高工人最低薪水，監管部門也在加緊巡查防止物價飆升。但土耳其國內仍有擔憂的聲音，一些人認為政府的舉措跟不上通脹帶來的壓力。

儘管如此，埃爾多安並不打算改變自己的低利率方案。埃爾多安在20日的演講中說，他的新經濟政策的成果將在幾個月內隨着目前21.3%的年通貨膨脹率的下降而顯現出來。

土耳其主要反對黨共和人民黨聲稱，執政黨正義與發展黨以及總統埃爾多安對民眾的苦難不聞不問。共和人民黨要求埃爾多安引咎辭職，同時呼籲提前大選。

埃爾多安拒絕了反對黨提出的舉行緊急選舉的要求，堅持認為下一次立法和總統選舉應在2023年6月如期舉行。