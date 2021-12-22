崔天凱談中美關係：美國勢必對華遏制　中國要做足準備不打三種仗

中國前駐美國大使崔天凱20日稱，美國勢必對華打壓，中國要有充分的準備，不打無把握之仗，也不打賭氣仗、消耗仗。



據中國國際問題研究院官網12月21日消息，中國外交部原副部長、前駐美國、日本大使崔天凱20日出席中國國際問題研究院和中國國際問題研究基金會聯合舉辦的2021年國際形勢與中國外交研討會，並作「對推動中美關係健康穩定發展的思考」專題發言。

崔天凱指出，要在世界百年未有之大變局當中來認識和把握中美關係，需對諸如經濟發展、科技進步、文化覺醒和復興等推動百年變局的深層次和起長遠、廣泛作用的因素進行深入研究，把科技、政治、社會、國際關係結合在一起進行分析，從生產力與生產關係、經濟基礎與上層建築的矛盾運動中把握世界大勢的發展方向。這樣才能更好分析把握中美關係演變趨勢、更好運籌塑造中美關係發展大勢。

中國前駐美國大使崔天凱發表專題講話。圖為2018年11月6日，他在華盛頓接受路透社採訪。（Reuters）

崔天凱指出，要在中華民族偉大復興戰略全局中認識和運籌對美工作，需始終牢記「國之大者」，在對美工作中服務實現中華民族偉大復興和中國人民對美好生活嚮往的目標，牢記人民至上，把人民利益放在首位，知重負重、攻堅克難，堅決維護好國家主權、安全、發展利益。要在對美工作中發揮好中華優秀傳統文化的作用，需深刻體會感悟中華優秀傳統文化中藴含的更基本、更深層、更持久的力量，將其中的理念、境界、哲理、情懷、真善美等融合進對外工作之中。

崔天凱表示，黨的十九屆六中全會要求我們以咬定青山不放鬆的執着奮力實現既定目標，以行百里者半九十的清醒不懈推進中華民族偉大復興，我們更應以這樣的精神努力做好對美工作，落實好黨中央對美方針和部署，以更加有力有效的對美工作迎接黨的二十大勝利召開。

香港鳳凰衛視21日報道，在談及中美關係時崔天凱表示，美國勢必會千方百計對華打壓，中方要有充分的準備，不打無把握之仗，也不打賭氣仗、消耗仗。

崔天凱在講話中指出，中美關係今後將維持曲折動盪，中方對此要有充分的準備，「中美關係目前所處的歷史階段還會延續時間，美國不會心甘情願地接受一個社會制度、意識形態、文化傳統乃至種族都很不相同的大國崛起。

美國對華政策裏面，其實有很強的種族主義的因素。只不過有的人不說，有的人說。美國勢必會千方百計、不遺餘力地，甚至沒有底線地對華打壓、遏制、分化、圍剿。對此，中國要有清醒的頭腦，充分的準備，應對好中美關係今後的曲折、動盪，甚至是坐過山車的場景。」

崔天凱強調，要堅決維護主權安全發展利益，維護好14億人民艱苦奮鬥的成果，維護好中華民族偉大復興的戰略全局。

崔天凱說：「既然鬥爭的目的，是為了維護人民利益和戰略全局，那麼在鬥爭的過程中，就應該盡一切可能，減少涉及我們利益和全局的代價和影響。原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗。人民的每一點利益都來之不易，我們絕不能讓任何人掠奪，也絕不能因為我們自己的大意、懈怠和無能，使之遭受損失。」