Omicron｜幾乎取代Delta　美國聖誕節前深陷奧密克戎「海嘯」

聖誕和新年將至，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒Omicron（奧密克戎）攻佔美國全境，感染個案佔新增個案73%，還出現了首個感染Omicron的死亡個案。

美國疾病控制和預防中心（CDC）12月20日公布的最新數據，感染Omicron的個案已佔上周全美新增個案的73%。此前一周，它還僅佔全美新增個案的13%，但在短短一周內，這一數字就增加至原先的近6倍。同天，美國還報告了首例感染Omicron後死亡的個案。

當地時間21日，美國總統拜登預計將向公眾發表關於Omicron的講話。白宮20日表示，拜登與一名新冠病毒檢測結果呈陽性的工作人員有「密切接觸」，20日上午，拜登檢測結果為陰性。

不安情緒蔓延全美，標普500指數應聲下跌，病毒學家和前哈佛醫學院教授威廉·哈塞爾廷（William Haseltine）感嘆，「我們的麻煩大了」。

休斯頓地區是美國暴發新冠病毒疫情最嚴重、增長最快的地區之一。圖為7月6日在休斯頓一家醫院內。（AP）

美聯社21日報道，CDC在12月20日發布最新數據，截至12月18日，Omicron個案已佔上周全美新增個案的73%。

在美國很多地區，這一數字甚至更高。在紐約、東南部、中西部工業地區和西北太平洋沿岸，預計Omicron變異毒株已佔新增個案的90%以上。

此前數據顯示，截至12月11日，感染Omicron的病例從一周前的0.4%迅速上升至2.9%。但此後CDC又重新修訂了數據，認為截至12月11日，感染Omicron的個案實質上已經上升至13%。

自6月底以來，Delta變異毒株始終佔據主導地位，根據疾控中心的數據，截至11月底，Delta毒株仍佔新增感染個案的99.5%。不到一個月內，Omicron個案已幾近取代Delta毒株，升至73%。

目前，紐約州是受Omicron影響最嚴重的地區之一。20日，紐約州新增感染個案連續第四天創紀錄，新增確診個案達23,391個，在兩周內激增了80%以上。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）20日表示，紐約市正在經歷快速激增的Omicron感染浪潮。根據紐約市衛生局網站提供的最新數據，截至12月17日，紐約市的7日平均個案數超7,200例，相較前一周的約3,200個案，增加了127%。

儘管如此，紐約市長仍舊堅稱「不封鎖」。紐約市長白思豪20日稱，該市必須「加快行動」應對最新一波疫情。他說，該市將集中精力增加疫苗接種，擴大檢測範圍，確保醫院的能力。但他拒絕了「封鎖」可能性，堅持認為，再次封鎖將「以各種方式摧毀人們的生計」，「對這個城市的人民產生可怕的影響」。