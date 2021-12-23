沙利文晤貝內特　就伊朗核協議恢復履約談判　擬出3大可能情境

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）12月22日來到以色列，與該國總理貝內特（Naftali Bennett）討論有關伊朗核協議的問題。



白宮在描述這次會議的聲明中說：「各代表團討論應對伊朗構成威脅的所有方面的需要，包括其核計劃、它在該區破壞穩定的活動以及對恐怖主義代理人團體的支持。」聲明補充稱，沙利文向以色列代表團通報維也納會談的進展，並強調美國和以色列「有一致的決心」，即伊朗永遠不應獲得核武器。

以色列政府仍堅持反對國際在恢復核協議方面的努力。沙地文則稱他的訪以之旅來到一個重要關頭。他稱，重要的是美以一同發展出一個共同的策略、共同的展望，以及找到確保彼此國家安全的方向。

圖為美國白宮發言人普薩基與國家安全顧問沙利文2021年12月7日在白宮出席記者會。（Reuters）

伊朗問題是沙利文本週訪問以色列的重要議題。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱美國認為，與伊朗進行的重返聯合全面行動計劃（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA，通稱伊朗核協議）談判陷入僵局，華盛頓正在與盟友合作制定替代計劃，以防外交努力失敗。

伊朗核問題全面協議相關方17日在奧地利首都維也納結束第七輪美伊恢復履約談判。應伊朗代表團的要求，談判無限期休會。

沙利文22日稱，這一輪談判有可能在數週內結束。他在訪以期間對記者說：「我們不會公開在日曆上圈出日期，但我可以告訴你，我們在閉門討論一些時間框架，而它們的時間不長。」當沙利文被要求進一步闡述時，他說：「數週。」

圖為2021年12月19日，以色列總理貝內特在設於耶路撒冷的辦公室出席內閣會議。（Reuters）

美國新聞網站Axios在23日稱，4名有份出席會議的以色列官員對它說，他們在會議完結時時確信美國準備在必要時對伊朗採取更強硬的立場，並考慮以色列的意見。

內文引述2官員稱，沙利文就伊朗核計劃擬出3個短期可能發生的情境：第一個是數週內達成協議，恢復全面遵守伊朗核協議；惟他對能否取得這個成果表示懷疑；第二個是達成一個「雙暫停」（freeze for freeze）的中期協議，阻止伊朗進一步加速實行它的計劃，以及最後一個可能發生的情境是，沒任何協議達成，以及會對伊朗施壓。