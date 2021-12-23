SK海力士90億美元收購英特爾業務獲中國有條件批准

繼歐盟委員會5月正式批准SK海力士（SK hynix）收購英特爾（Intel）閃存業務交易後，中國國家市場監管總局於12月19日有條件批准該收購案。

據中國國家市場監管總局官網12月22日發布的公告稱，市場監管總局收到SK海力士株式會社收購英特爾公司部分業務案的經營者集中反壟斷申報。經審查，市場監管總局決定附加限制性條件批准此項經營者集中。

據悉，中國國家市場監管總局於2020年12月15日收到本案經營者集中反壟斷申報。經審核，市場監管總局認為該申報材料不完備，要求申報方予以補充。2021年3月22日，市場監管總局確認經補充的申報材料符合《反壟斷法》第二十三條規定，對此項經營者集中予以立案並開始初步審查。2021年4月21日，市場監管總局決定對此項經營者集中實施進一步審查。2021年7月20日，經申報方同意，市場監管總局決定延長進一步審查期限。2021年9月15日，進一步審查延長階段屆滿前，申報方申請撤回案件並得到市場監管總局同意。2021年9月18日，市場監管總局對申報方的再次申報予以立案審查。

目前，本案處於進一步審查階段，截止日期為2022年1月15日。

中國國家市場監管總局認為，此項集中對全球和中國境內PCIe企業級固態硬盤市場、SATA企業級固態硬盤市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。在審查過程中，市場監管總局徵求了有關政府部門、行業協會、同業競爭者及下游客户意見，了解相關市場界定、市場參與者、市場結構、行業特徵等方面訊息，並對申報方提交的文件、材料真實性、完整性和準確性進行了審核。

2020年10月，英特爾宣佈將旗下的NAND閃存業務以90億美元的價格出售給SK海力士。一旦許可通過，交割將分為兩階段，SK海力士第一期支付70億美元從英特爾收購NAND SSD業務（包括NAND SSD相關知識產權和員工）以及大連工廠。第二階段預計在2025年3月份進行，SK海力士將支付20億美元餘款從英特爾收購其餘相關資產，包括NAND閃存晶圓的生產及設計相關的知識產權、研發人員以及大連工廠的員工。

這筆交易在3月份通過了美國審批，5月獲歐盟審批，目前也已獲得中國審批。

據了解，英特爾及SK海力士在國內閃存市場上都佔有相當多的份額，其中Intel在大連還有3D閃存廠，SK海力士則在無錫擁有全球最大的內存晶圓廠之一。