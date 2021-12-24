平安夜Omicron危機　多國取消聖誕慶典　希臘祭出禁令｜國際晨報

12月24日是平安夜，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情目前仍未見盡頭，新變種病毒株Omicron（奧密克戎）仍以驚人速度在各地傳播。適逢聖誕及新年將至，多個國家因憂慮新變種而宣布取消慶祝活動，希臘、印度首都新德里更禁止慶祝聖誕的公開活動。



全球疫情因愈來愈多人接種疫苗而漸趨穩定之際，Omicron的出現導致各地民眾要繼續在疫情陰霾下度過即將來臨的聖誕和新年。

由於憂慮Omicron傳播，多個地方都要出招限制聖誕慶祝活動，包括在比利時，北部城市根特（Ghent）取消聖誕新年活動，德國巴伐利亞州（Bavaria）和薩克森州（Saxony）也決定不舉辦聖誕市集。

有些地方直接推出禁令，例如希臘表明禁止慶祝聖誕的公開活動，印度首都新德里也不准民眾在新年前舉辦聖誕、新年和其他慶祝活動，至於其他多個邦也限制民眾舉辦慶祝活動。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）之前在12月20日便公開作出呼籲，建議民眾取消聖誕和新年慶祝活動，指「一個活動取消，比一條生命『被取消』更好。」

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