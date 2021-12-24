業界人士：立陶宛工業損失30至50億歐元

中國與立陶宛的外交僵局未有緩解跡象，而中國制裁力度不斷升級，已波及多個領域，立陶宛工業因中國制裁可能損失高達50億歐元。



據俄羅斯衛星通訊社12月23日報道，立陶宛工業家聯合會主席雅努利亞維丘斯（Vidmantas Januliavicius）接受採訪時提到，如果中國實施制裁，立陶宛工業2021年的損失可能達到30億歐元至50億歐元。

雅努利亞維丘斯說，「原本可能是7億歐元至8億歐元，如果中國現在施壓情況繼續，這些商品每年會變成30億歐元至50億歐元，因為有終端產品是組裝的。如果沒有某些部件，有的產品我們就不可能生產出來。這個數額可以認為是一年當中減少的銷售額。」

2021年12月22日，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯表示，立陶宛在與中國的關係中寄望於歐盟援助。（AP）

目前，中國方面已經對德國企業施壓。德國——波羅的海商會寫給立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）和經濟部長阿爾莫奈特（ Ausrine Armonaite）的信中稱，一些德國企業已經無法獲得中國生產的配件，而立陶宛製造的產品也無法銷售給中國境內的跨國公司。

德國-波羅的海商會已經書面告知立陶宛政府，由於北京的行動，德國投資者可能不得不關閉在立陶宛的工廠，除非找到「建設性的解決方案來恢復立陶宛與中國之間的經濟關係」。