前蘇聯總統戈爾巴喬夫：支持俄美討論安全問題

前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）表示，他支持俄美峰會後啟動的安全問題討論進程，希望所有歐洲國家都能獲得安全感。



據俄羅斯衛星通訊社12月24日報道，前蘇聯總統戈爾巴喬夫表示，他支持俄美峰會後啟動的安全問題討論進程，希望最終能取得成果，「讓所有歐洲國家都能獲得安全感」。

俄羅斯上周發布了與美國的條約草案和與北約成員國的協議草案，其中主要包括歐洲相互的安全保證條款、不在能攻擊到對方的範圍內部署中短程導彈、北約停止擴大等。俄副外長里亞布科夫（Sergei Kiriakov）指出，如果北約和美國不對俄羅斯的安全保證要求做出回應，可能會導致新的對立。

預計俄羅斯與美國和北約的首輪談判將會在2022年1月份舉行。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）12月22日表示，俄美首輪安全保障談判將於2022年初舉行。同時，俄方還希望在俄美雙邊談判後與北約就第二份文件草案談判，同樣在2022年1月。拉夫羅夫稱，雙方談判代表名單已擬定，並獲得對方認可。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾表示，對1月初與美國舉行安保體系談判的決策持積極評價，希望取得進展。