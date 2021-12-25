Tesla更新軟件　禁止乘客行車時打開遊戲應用程式

在監管機構的壓力下，特斯拉（Tesla）已開始禁止乘客在其車輛行駛時在中央觸摸屏上玩視像遊戲的功能。

財聯社報道，當地時間周四（12月23日），美國國家公路交路安全管理局（National Highway Transportation Safety Administration，NHTSA）表示，特斯拉已通過網絡向汽車發送一個軟件更新包，更新後玩遊戲的功能將被鎖定，乘客將不能在汽車行駛過程中打開任何遊戲應用程式。

NHTSA發言人在周四的聲明中說，監管機構與特斯拉討論了對該系統的擔憂，隨後該車企決定立刻着手禁止乘客在行駛時玩遊戲。作為特斯拉假日軟件發布的一部分，其餘車輛應該在今天得到更新。

特斯拉此舉正值NHTSA宣布對其正式調查的第二天。周三（12月22日），NHTSA宣布對特斯拉的「Passenger Play」功能展開調查，範圍覆蓋了2017年至2022年超過58萬輛特斯拉汽車。

先前，59歲的特斯拉車主Vince Patton發現司機可以在行駛過程中玩遊戲後，於上個月提出投訴。巴頓很喜歡他的車，並表示對特斯拉沒有任何不滿，但他擔心有些司機會玩遊戲，「有人會被殺，這功能絕對是瘋了。」

NHTSA當時表示，將調查該功能的各個方面，「包括Passenger Play的使用頻率和使用場景」。NHTSA發現，其中一些遊戲可以在汽車行駛過程中運行，「該功能可能會分散司機的注意力，增加撞車的風險。」文件顯示，該功能自2020年12月開始提供。在此之前，只有當其車輛處於停車狀態時，才能啟用遊戲功能。

該機構周四表示，即使有了更新，其對特斯拉其他功能的調查也將繼續，並且不排除要求特斯拉召回車輛的可能性 。NHTSA在聲明中稱，「《車輛安全法》禁止製造商銷售存在缺陷、對安全構成不合理風險的車輛，包括分散司機安全駕駛注意力的技術。」

該機構補充稱，未來還將評估車企如何識別和防範因濫用或有意使用屏幕和其他便利技術而導致分心的危險。

除此以外，NHTSA還在調查特斯拉的輔助駕駛系統「Autopilot」和全自動駕駛系統。特斯拉表示，這兩個系統都不能完全駕駛車輛，在行駛過程中，司機必須注意並隨時準備進行干預。