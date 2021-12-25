衛星圖像：俄羅斯軍隊繼續在克里米亞和烏克蘭附近集結

在俄羅斯與烏克蘭關係緊張之際，美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍攝的最新衛星圖像顯示，俄羅斯繼續在克里米亞和烏克蘭附近集結軍隊。



據路透社12月24日報道，來自美國Maxar Technologies公司的最新圖像顯示，最近幾周，俄羅斯繼續在克里米亞和烏克蘭附近集結軍隊。截至12月13日，俄羅斯在克里米亞的一個基地部署了數百輛裝甲車和坦克。而在10月，該基地有一半是空的。

Maxar Technologies公司在一份聲明中表示，「過去一個月，我們的高分辨率衛星圖像觀察到，俄羅斯在克里米亞以及烏克蘭邊境周邊的俄羅斯西部幾個訓練區進行了很多新的部署。」

對於俄羅斯軍隊在烏克蘭附近集結的問題，俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12月24日回應稱，莫斯科採取行動是為了捍衛自己的安全。俄羅斯保留在自己認為合適的時候在俄羅斯領土上部署自己軍隊的權利，西方國家正在俄羅斯邊境附近進行挑釁性的軍事演習。

他表示：「在北約、美國和許多歐洲國家的反對者採取非常不友好的行動，在我們邊境附近非常明確地進行演習之際，俄羅斯在自己的領土上調動自己的軍隊。「

他稱，「這迫使我們採取一定措施來保障自身安全。」