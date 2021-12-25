歐盟成員國稱受中國反制立陶宛影響　北京回應

歐盟委員會方面證實，圍繞與立陶宛的外交衝突，中國實施的進口封鎖已經日益影響其他歐盟成員國企業，對歐盟的出口造成愈來愈多阻礙。對此中國外交部回應。



據德國之聲12月24日稱，負責貿易事務的歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）12月24日接受採訪時提到， 「中國海關不再辦理立陶宛進口產品，我們收到來自其他歐盟成員國的進口受阻的報告愈來愈多，這讓我們憂慮。」

2021年12月22日，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，立陶宛在與中國的關係中寄望於歐盟援助。（AP）

東布羅夫斯基斯稱，現在似乎是如果其他歐盟國家的商品中包含有來自立陶宛的部件，中國海關也不會實施清關。這已不再是個案。「我們已獲悉很多從立陶宛和歐盟進口的產品滯留在中國港口的案例，而且數量天天都在增加。滯留在港口的商品從小批量到極大批量的都有，鑑於歐盟和中國之間的日貿易量很大，相關數字無疑會非常迅速增加」。

東布羅夫斯基斯披露，代表所有成員國貿易政策的歐盟委員會正致力於經由政治和外交渠道尋求解決方案，已與中國駐歐盟使團負責人進行了交談。歐盟駐北京代表團也在為此努力。

2021年11月24日，中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，立陶宛既然做了錯事，就必須為此付出代價。（Reuters）

對此，中國外交部發言人趙立堅12月24日稱，中方一貫按照世界貿易組織（WTO）規則行事。個別媒體炒作中方將立陶宛從報關係統中清除、暫停立陶宛進口貿易許可、施壓跨國企業不得使用立陶宛生產的部件等消息均不屬實，希望歐方有關人士尊重事實，不要發表不負責任的言論。「我也聽說，中方許多企業已經不再把立陶宛作為值得信賴的合作夥伴。立陶宛對華經貿合作出現困難，必須要從自身尋找原因」。