秦剛籲美國勿在台灣問題挑釁中國

中國駐美大使秦剛12月20日就台灣問題回答美國媒體提問時說，預防危機比管控危機更重要。管控危機的最佳方式是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。



秦剛當天接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪。採訪由彭博創新經濟論壇舉辦，以「爐邊談話」形式用英文進行。

秦剛在回答「在台灣問題上中美如何管控危機，不滑向衝突對抗」的問題時強調，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張的局勢。

圖為美國國防部提供的照片，相中是美國防長奧斯汀2021年12月4日在加州列根總統圖片館出席列根國防論壇。他發表主題演講談及台海與美俄關係等議題。（AP）

他稱中方所做的都是反應之舉。甚麼導致了台海局勢緊張？是台灣民進黨當局，其否認世界上只有一個中國和兩岸同屬一個中國的事實。台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗。而美國在利用台灣來遏制中國。這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。

秦剛說，中國人民愛好和平，兩岸同屬一個中國。台灣民眾都是中國同胞，中方有句成語叫「血濃於水」，中方不想和自己的同胞發生戰爭，將為兩岸和平統一的前景盡最大努力，因為這最符合兩岸人民的根本利益。同時，面對「台獨」勢力的威脅，中方絕不放棄非和平手段，這正是出於阻遏「台獨」的目的。

圖為2021年10月6日，中國駐美大使秦剛應邀在線出席由美國美亞學會和金沙集團合作舉辦的「旅遊和人文交流」論壇開幕式並發表主旨演講。（新華社）

他稱「台獨」對台海局勢和中美關係都構成現實威脅。美國說不希望與中國發生戰爭。中國主張中美和平共處。因此，和平或不打仗是中美之間的最大公約數。但雙方都面臨「台獨」的可能性，在美方慫恿下，「台獨」分裂勢力正一步步朝其目標邁進。中方希望美方真正認識到「台獨」是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會，讓和平勝出！

在隨後回答有關軍控問題時，秦剛再次強調，對於中美關係來說，首要的是預防危機發生，而美國把過多注意力放在危機發生後的應對上。 甚麼危機會讓中美陷入衝突？他稱最令人擔心的就是台灣問題，雙方須盡最大努力預防危機。