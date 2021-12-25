秦剛籲美國勿在台灣問題挑釁中國

中國駐美大使秦剛12月20日就台灣問題回答美國媒體提問時說，預防危機比管控危機更重要。管控危機的最佳方式是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。
秦剛當天接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪。採訪由彭博創新經濟論壇舉辦，以「爐邊談話」形式用英文進行。
秦剛在回答「在台灣問題上中美如何管控危機，不滑向衝突對抗」的問題時強調，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張的局勢。
他稱中方所做的都是反應之舉。甚麼導致了台海局勢緊張？是台灣民進黨當局，其否認世界上只有一個中國和兩岸同屬一個中國的事實。台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗。而美國在利用台灣來遏制中國。這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。
秦剛說，中國人民愛好和平，兩岸同屬一個中國。台灣民眾都是中國同胞，中方有句成語叫「血濃於水」，中方不想和自己的同胞發生戰爭，將為兩岸和平統一的前景盡最大努力，因為這最符合兩岸人民的根本利益。同時，面對「台獨」勢力的威脅，中方絕不放棄非和平手段，這正是出於阻遏「台獨」的目的。
他稱「台獨」對台海局勢和中美關係都構成現實威脅。美國說不希望與中國發生戰爭。中國主張中美和平共處。因此，和平或不打仗是中美之間的最大公約數。但雙方都面臨「台獨」的可能性，在美方慫恿下，「台獨」分裂勢力正一步步朝其目標邁進。中方希望美方真正認識到「台獨」是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會，讓和平勝出！
在隨後回答有關軍控問題時，秦剛再次強調，對於中美關係來說，首要的是預防危機發生，而美國把過多注意力放在危機發生後的應對上。 甚麼危機會讓中美陷入衝突？他稱最令人擔心的就是台灣問題，雙方須盡最大努力預防危機。