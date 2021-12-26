英女王發表聖誕文告　稱懷念亡夫菲臘親王

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）12月25日發表聖誕文告，向亡夫菲臘親王（Prince Philip）表達懷念之情，罕有地向外界談及自己的感受。



英國王室25日公開伊利沙伯二世預先錄影的講話，她的身旁擺放與菲臘親王在2007年結婚60週年的照片。她表示，聖誕節是不少人分享歡樂的時刻，同時對失去至親的人而言，這亦是一個困難時刻，而她在今年更身同感受。

伊利沙伯二世談到4月離世的王夫菲臘親王，形容對方的責任感、求知慾，以及在任何情況下都保持幽默的優點都是無可取代。不過她指出，即使王夫已經離世，王室家庭仍是快樂的泉源，並表示她在今年迎來第四位曾孫。

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英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未衰退，伊利沙伯二世稱，疫情令大家無法一如以往慶祝聖誕節，但大家仍可以透過裝飾聖誕樹、交換禮物等傳統活動，享受節日氣氛。

另外伊利沙伯二世亦提到2022年的登基70週年紀念，她希望大家可以利用這個機會，感激過去70年來在社會、科學、文化的轉變，並展望未來。

受到疫情影響，伊利沙伯二世連續兩年留在溫莎堡（Windsor Castle）過聖誕，不過當地警方表示，一名19歲男子在25日早上涉嫌持械闖入溫莎堡範圍被捕，當局正調查事件，並已經知會王室，強調事件沒有對公眾帶來更大威脅。