韓國前總統李明博未獲特赦　傳與迫死盧武鉉有關

韓國前總統朴槿惠12月24日獲特赦，惟同樣犯下收賄罪的前總統李明博卻不在特赦名單之列。韓媒報道，此舉或與前總統盧武鉉之死有關。



韓國文在寅政府決定赦免朴槿惠，原因是考慮到朴槿惠健康不佳，並期望通過赦免政治人物，在任期末促進國民團結。但唯獨同是坐牢的前總統李明博則未被列入赦免名單。

韓媒《中央日報》24日引述親李明博派人士表示這屬「預料之中」，認為主要原因是文在寅政府主要勢力對前總統盧武鉉自殺身亡的心結所致，且從根本上來說，是將盧武鉉之死歸咎於李明博，「只是因為不能公開說明，所以才不斷強調朴槿惠和李明博的罪行不同。」

這名親李明博派人士還指，執政黨認為身為政治犯的朴槿惠未有親自犯下任何罪行，但李明博卻是親自收賄、收取犯罪利益，因此性質不同。

另一名親李明博派人士稱，親朴槿惠派的政治影響力相對親李明博派的較弱，「青瓦台和執政黨似乎也深諳這一點」。

現任總統文在寅曾任職於盧武鉉所經營的律師事務所，盧武鉉擔任總統期間，他曾擔任青瓦台總統秘書室長。

韓國檢方2018年對李明博正式控以16項罪名，包括涉嫌受賄110億韓圜及貪污350億韓圜，此外還有濫用職權及逃稅等罪名。李明博10月29日在貪污受賄案終審獲囚17年。