加拿大旱澇交加　全球薯條與芥末缺貨　日本麥當勞薯條只售細包裝

法新社12月25日稱，加拿大大草原的乾旱以及太平洋沿岸的洪災導致農作物生產和運輸問題，現已導致全球薯條和芥末供應短缺。



加拿大大草原與太平洋沿岸分別遭遇乾旱與洪災襲擊，導致農作物產量和運輸受到影響，運往世界各地的薯條和芥末供應短缺。日本連鎖快餐店麥當勞甚至宣布只能販售小份薯條。

日本麥當勞21日稱受加拿大英屬哥倫比亞省受大規模水災影響，以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致全球供應鏈馬鈴薯供應緊張，供應出現延誤，從24日開始一周，餐廳將只出售細包裝薯條。

此外全球最大芥末產地加拿大的大草原正遭遇乾旱，影響當地的芥末籽產量，法國芥末製造商預期芥末價格將因此大幅上升。

圖為2016年1月25日，日本東京一名麥當勞餐廳員工在把炸好的薯條裝進包裝袋。（Getty）

極端天氣影響收成

加拿大農業部長比博（Marie-Claude Bibeau）最近在一次演說中表示：「當我們回顧2021年農業領域狀況，今年的特點是極端變遷事件。」

政府數據顯示，與2020年相比，2021年加拿大農民的玉米產量提升，但小麥、芥花、大麥、大豆和燕麥的產量減少。

加拿大統計局（Statistics Canada）稱，產量減少創下歷年最大降幅，逾10年所未見，主要是受到加拿大西部乾旱條件所致。

來自加拿大農業聯合會（Canadian Federation of Agriculture）的柯里（Keith Currie）告訴法新社稱焦慮的情緒彌漫業界，有些農民失去了一切，另有一些農民正考慮轉行，因為前景看起來很黯淡。

加拿大水災：圖為2021年11月20日，備受暴雨打擊的加拿大卑詩省阿伯茨福德。民房及田地已變成一片澤國。（Getty）

洪水切斷道路運輸

加拿大達爾豪西大學（Dalhousie University）農業糧食分析實驗室（Agri-Food Analytics Labs）每年都會發布與食品相關的前十大報道，2021年食品通貨膨脹排名第一，加拿大西部的氣候災難排第二位。

實驗室科學主任夏爾布瓦（Sylvain Charlebois）告訴法新社：「氣候變遷已嚴重影響農業產量和供應鏈，再加上疫情，導致糧食價格上漲。」

他說：「今年出現了極端情況。」並指出卑詩省的利頓鎮（Lytton）出現攝氏49.6度高溫，創下加拿大最高溫紀錄，這座城鎮後來被野火摧毀。

芥末籽供應短缺，價格急升。圖為2020年1月12日，澳洲墨爾本一名消費者從瓶中擠出芥末醬，為手上的香腸調味。（Getty）

芥末生產方面，加拿大大草原今年芥末粒產量約5萬公噸，和2020年相比減少一半。加拿大農業部門一份報告預計，每公噸芥末籽平均價格將上漲一倍，來到1700美元。另一方面，加拿大馬鈴薯產量今年比前一年增加18%，達123,000,000英擔。

卑詩省11月出現創紀錄的暴雨，不僅破壞當地公路、鐵路和橋樑，迫使數千人遠離家園，更切斷溫哥華港口與加拿大其他地區的聯繫，導致加拿大最大港口的出口中斷。