2021年財富增長最快十大富豪：馬斯克暴增逾1,098億美元排第一

《福布斯》近日公布了2021年全球財富增長最快的十大富豪榜單，特斯拉CEO埃隆·馬斯克今年財富暴增逾千億美元，排名第一。



新浪財經12月27日報道，據《福布斯》估計，在全球2,660名億萬富翁中，有1,800人今年財富實現了增長，這一數字令人震驚。有些人增加了數億美元，有些人增加了數十億美元。

還有一些精英中的精英，過去一年裏，他們本已巨大的財富又增加了數百億乃至上千億美元。

總的來說，2021年增長最快的十大富豪今年的財富總計增加了4,580億美元，佔全球億萬富翁從1月1日至12月10日增加的1.6萬億美元的四分之一以上。

這10大富豪中有6位美國人，他們都來自科技或與科技相關的行業。這六位美國富豪的財富總計增加了3,040億美元，他們的淨資產平均增長了51%，遠遠超過了市場。

在這6位美國富豪中，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）今年財富增加1,098億美元，目前淨資產約2,654億美元。（注：馬斯克有南非、加拿大和美國三重國籍）

Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）今年財富增加491億美元，目前淨資產1,263億美元。

甲骨文CEO埃利森（Larry Ellison）今年增加475億美元，目前淨資產1,357億美元。

Google聯合創辦人謝爾蓋·布林今年增加467億美元，目前淨資產1,217億美元。

微軟前CEO鮑爾默（Steve Ballmer）今年增加323億美元，目前淨資產1,075億美元。

微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）今年增加189億美元，目前淨資產1,392億美元。