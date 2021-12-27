杜魯多籲聯合對應對中國　外交部稱中國才是「脅迫外交」受害者

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）近日接受採訪時，呼籲志同道合的國家團結應對中國「脅迫外交」、「挑撥民主國家關係」。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，加拿大領導人有關言論與事實不符，充滿了對中國的誤解和誤判。



在12月27日的中國外交部例行記者會上，趙立堅就上述問題回應稱，中國堅持走和平發展道路，堅持同世界各國和平相處、合作共贏，堅持大小國家一律平等，致力於構建人類命運共同體。中國外交光明磊落，從來不搞什麼挑撥、脅迫。事實上，中國才是美國等西方國家「脅迫外交」的受害者。

接着，他指出，美國炮製華為高管孟晚舟事件，企圖遏制打壓中國高技術產業。「以美為首的少數國家打着人權、民主的幌子，在涉港、涉疆等問題上肆意干涉中國內政，企圖將他們所謂『規則』強加於中方。這些才是赤裸裸的脅迫外交！」

趙立堅說，當前中加關係處於何去何從的十字路口。到底視中國為夥伴還是對手？這是加方必須想清楚的根本性問題，也是影響中加關係發展的根本性問題。中方重視發展中加關係，主張在相互尊重、平等互利基礎上發展兩國關係，這一立場是一貫和明確的。加方應摒棄對華錯誤認知，樹立客觀理性的中國觀，奉行積極務實對華政策，同中方相向而行，推動中加關係重回正確發展軌道。

加拿大「全球新聞」網站12月25日報道，杜魯多稱，中國利用經濟利益玩弄民主國家，中國一直非常聰明地利用開放市場、競爭的方式，挑撥我們的關係，讓我們互相競爭。為此，他呼籲民主國家團結一致、堅定立場，讓中國無法進行分化。