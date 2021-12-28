日本警方通緝中國留學生　稱涉企圖詐購防毒軟件

日本東京警視廳公安部就2016年及2017年多個日本機構遭黑客入侵一案，2021年12月28日採取行動。當局以中國籍男子王建彬（Wang Jianbin，音譯）涉企圖欺詐為由從法院取得針對他的拘捕令。



包括日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）在內200多家企業或研究機構2016年及2017年遭黑客入侵，日媒稱疑是中國解放軍指示中國黑客組織Tick所為。

現年36歲的王建彬曾為留學生。他涉接獲身為中國軍人的妻子的指示，2016年11月以虛構的日本企業與負責人名稱，企圖詐購只有日本公司才可購買的防毒軟件。

涉案軟件僅限向日本企業銷售，具有高科技。可是出售軟件的公司調查王建彬聲稱其所代表的公司後，發現它不存在，於是沒向他售出軟件。

日本警方指控中國解放軍指示在日華人從事與網絡攻擊有關的活動。（Getty）

日本《每日新聞》28日引述調查人員稱，有關方面或在嘗試找出防毒軟件的漏洞，協助進行大型而且牽涉解放軍的網絡攻擊。

日本共同網28日引述分析稱，是次行動可能是在中國軍方網絡攻擊專門部隊「61419部隊」指揮下，由Tick執行。《每日新聞》引述王建彬離日自願接受問話時所講，其妻是「61419部隊」的成員，要求他對國家作出貢獻，並通過社交媒體及電郵指示他購買日本防毒軟件，以及簽約租賃伺服器。

王建彬相信已返回中國，日本警方將很難拘捕他，但計劃通過國際刑警組織（ICPO）對他進行全球通緝。

東京警視廳公安部就同一案件，於4月20日將一名在中國國營通訊企業任職系統工程師的中國籍男子的資料移送檢方。部門稱年約30歲的他是一名中國共產黨員。他涉以假名簽約，租賃用於攻擊的日本伺服器，以及非法製作並提供私人電磁記錄。他後來已離境。東京地檢10月對這名中國男子予以暫緩起訴。