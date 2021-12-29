俄烏局勢｜烏克蘭請求美國提供多餘武器

俄媒12月28日烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）表示，基輔正在積極地與華盛頓展開合作，請示後者向其提供多餘的美國軍事裝備。



俄衛網12月28日《外交政策》（Foreign Policy）雜誌12月6日稱，烏克蘭希望在塔利班上台前獲得那些提供給阿富汗的武器。然而，白宮不想挑釁俄羅斯，並打算重點應對來自中國的「威脅」。

馬爾卡羅娃在接受烏克蘭網上刊物LB.UA採訪時指出：「所謂多餘的國防裝備，比如，美國可以進一步提供的現有的和不需要的武器。我們現在正積極開展與此有關的工作。」

她認為，烏克蘭在武器供應領域與美有幾個合作方向，其中包括標準援助，這是由美國國會、國家預算提供的，並根據相關總統令提供的額外援助。

俄烏局勢：圖為烏克蘭軍人2021年12月23日於頓涅茨克以美製「標槍」便攜式反坦克導彈進行演習。照片由烏克蘭國防部新聞處提供。（AP）

美國向烏克蘭提供多種武器裝備，包括巡邏艇和其他一些武器。2017年，特朗普政府批准向基輔供應「標槍」（Javelin）便攜式反坦克導彈系統。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）強調，自2014年以來，美國當局為此花費25億美元，其中包括今年的4億多美元。華盛頓最近向基輔移交了30套「標槍」反坦克導彈系統和180枚導彈。美國政府計劃在2022年再為此花費3億美元。