印度禁止德蘭修女所創慈善機構接受外國捐款　被指打壓基督徒

印度政府截斷外國挹注已故德蘭修女（Mother Teresa）所創立的慈善組織的資金。內政部27日稱仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）獲取外國資金許可證的續領申請已被拒。有批評者稱，這是印度教民族主義政府干擾基督徒又一例子。



內政部稱，在發現仁愛傳教修女會接受「不良注資」後，根據「國外捐款管理法」（Foreign Contribution Regulation Act），認定機構「未符合（接受海外捐款）資格條件」。但內文並非提供更多詳情。

德蘭修女將一生中大部份時間奉獻給印度東部城市加爾各答（Kolkata）的貧民。她在1950年創辦仁愛傳教修女會。

她在1979年獲頒諾貝爾和平獎，1997年9月5日逝世，並在2016年9月4日封聖。

圖為2021年12月28日，印度加爾各答仁愛傳教修女總部門外，有無家可歸的兒童排隊；他們在此等待領取早餐。

組織在全球有逾3,000名修女管理寧養中心、社區廚房、學校、麻瘋病療養院及孤兒院。不時批評莫迪政府的反對派領袖、西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）在Twitter發文稱，仁愛傳教修女會2.2萬名病人及僱員將沒有食物以及藥物可用。

加爾各答總教區副主教戈梅斯（Dominic Gomes）稱政府的宣布「對最窮困的人而言，是件殘忍的聖誕禮物」。

《印度教徒報》（The Hindu）稱2020至21會計年度，海外挹注仁愛傳教修女會的資金約有7.5億美元。