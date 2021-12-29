沃爾瑪山姆會員商店全面撤下新疆產品　中國多地出現「退卡潮」

日前，美國品牌沃爾瑪旗下的「山姆會員店」被曝光針對性撤下新疆產品，此舉隨即引發中國民眾的憤慨。



綜合媒體12月29日報道，目前在福建廈門等多地，均出現了非常明顯的「山姆會員退卡潮」，大批原山姆店會員在看到山姆店針對新疆的舉動後，選擇了退出會員、不再購買山姆任何產品。

客服表示關於新疆商品的配送是總部安排的，具體情況門店不清楚。如果有需要的話，可以無條件退卡。

報道稱，23日晚9時，該網友打開沃爾瑪旗下「山姆會員商店」APP搜索欄，打出「新疆」兩字，即出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等多個含「新疆」關鍵詞供選擇。但真正搜索「新疆」之後，卻得到了「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

在京東山姆會員店官方旗艦店，同樣也找不到新疆商品的身影。當時代財經以消費者的身份諮詢時，該旗艦店客服表示，確實已經撤下了新疆產品，但客服稱，是因為疫情下降了新疆產品，後續還會上架。

除了山姆會員店外，其母品牌沃爾瑪超市也撤下了新疆商品，線上商城也無法搜索到相關產品。沃爾瑪客服對時代財經表示，未找到新疆商品可能是因為相應門店目前沒有足夠的庫存。

值得注意的是，沃爾瑪和山姆會員店被曝撤下新疆商品的同時，美東時間周四，美國總統拜登簽署一條所謂的「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止從新疆進口產品，重點禁止進口新疆番茄、棉花和多晶硅。

中國媒體時代財經報道，12月24日，關於山姆會員店撤下新疆商品的具體原因，時代財經聯繫沃爾瑪相關負責人，並多次致電沃爾瑪（中國）投資有限公司，但截至發稿，未獲回覆。

這次沃爾瑪和山姆會員店悄無聲息地撤下新疆商品，引起了不少消費者的的不滿。有消費者發問道：「新疆阿克蘇蘋果、庫爾勒香梨、玉棗都很好吃，為什麼要被撤下？」一位山姆會員店的顧客則表示：「我的會員卡下個月就到期，如果撤下新疆商品屬實，那就不續費了。」也有人稱：「希望山姆能給個說法，不然就堅決退卡。