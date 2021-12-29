美國赴華航班中途折返　中國外交部：使領館正與航空公司溝通

美國達美航空（Delta Air Lines）一個赴華航班12月21日中途折返，事後航空公司指是因中國機場的新防疫規定所致，中國外交部發言人12月29日再回應稱，中國駐美國使領館正與有關航空公司溝通，探討解決方案，並敦促其保障乘客正當權益。



據中國外交部官方網站12月29日指，趙立堅在記者會回應稱，近日，多班自美國飛往中國的航班被推遲或取消，美國航空在距離飛機起飛時僅有數小時的情況下，突然宣布取消航班，達美航空的航班甚至出現航程過半後返航的情況，給中國籍乘客帶來巨大損失。

趙立堅稱，中國駐美國使領館積極向有關乘客提供協助，並第一時間向美國有關航司提出嚴正交涉，敦促其保障乘客正當權益，據媒體報道，有關機組人員曾表示，返航是中方禁止航班入境所致。此說法與事實不符。

他稱，注意到近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼新冠肺炎（COVID-19）疫情下出勤的情況時有發生，這導致美國國內和國際航班大面積取消，中國駐美國使領館正在與有關航空公司溝通，積極了解具體技術問題，並探討解決方案，以避免類似事件再次發生。

達美航空DL287號航班原定21日晚上10時59分從西雅圖國際機場起飛，中途在韓國仁川停留，23日晚上10時10分飛抵上海浦東機場。客機卻因各種原因出現延誤，並在起飛後6個多小時後折返西雅圖。

公司27日通過電郵發聲明稱上海浦東機場實施新防疫規定，導致班機需大幅延長停留時間，「這對達美航空公司而言在營運上是不可行的」，客機因此被迫折返。