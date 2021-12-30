流通德國20年　民意調查：歐元被認為是導致物價上漲元兇

據環球網12月30日報道，德國民調機構Forsa近日公布的一份調查報告稱，在引入歐元20年後，德國馬克（原德國貨幣單位）仍有許多支持者。不少歐洲人認為歐元是造成物價上漲的元兇，但官方和專家表示，事實並非如此。



據德新社29日報道，調查結果顯示，33%的德國受訪者表示，他們寧願回到舊的「馬克時代」。與此同時，54%的受訪者有時會將歐元價格和原來的德國馬克價格進行對比。

歐元於1999年1月1日成為法定貨幣，從2002年1月1日起以紙幣和硬幣形式發行。今天，歐元是歐盟國家約3.4億人的官方貨幣。德國央行今年8月曾公布數據稱，在德國人家裏，仍有價值約57.7億德國馬克（相當於29.5億歐元）的紙幣和價值約66.1億德國馬克的硬幣尚未兑換。

報道稱，69%的受訪者表示，感覺歐元引入後，生活變得更加昂貴。居住在法蘭克福的65歲老人納波利塔諾表示：「以前100馬克買的物品能裝滿整輛購物車，現在100歐元還不足以裝滿兩個袋子。」

法媒稱，從巴黎到羅馬，從馬德里到雅典，整個歐元區的不少人都有類似的感覺。53歲的馬德里教師伊倫表示，對西班牙人而言，改用歐元就像進入富人俱樂部卻沒穿上對的衣服。

根據歐盟委員會的計算，採用歐元造成的實際物價漲幅僅介於約0.1%-0.3%之間。意大利都靈大學經濟學教授馬斯特羅博尼表示，民眾感覺物價大幅上漲，可能是因為部分食品和日用品的價格上漲，民眾因為頻繁購買產生了這樣的印象。