緬甸局勢｜再有3名演藝界明星因支持反政變示威被法院判囚3年

緬甸再有3名演藝界名人因支持反政變示威被判監禁。路透社12月30日指，緬甸法院作出判決，著名影星比艾蒂烏（Pyay Ti Oo）、覺津（Eaindra Kyaw Zin）及著名演員兼導演陸敏（Lu Min）均被判囚3年。



緬甸局勢：圖為緬甸著名影星比艾蒂烏和覺津手持昂山素姬的相片。（Facebook@Okkar Min Maung）

報道指，緬甸軍方2月1日發動政變後，全國多地爆發反政變示威，期間有不少演藝名人聲援，透過社交網站表達對運動的支持，甚至在現場發言。

覺津和比艾蒂烏是兩夫婦，他們是有份聲援示威的藝人，但在4月被捕，被指違反刑事法散播異見。另一遭判刑的51歲明星陸敏是資深演員，曾出演逾1,000部電影。

在12月27日，緬甸知名男模白因（Paing Takhon）已因支持反政變示威遭法院判3年勞改。現年25歲的白因本是演員、歌手和模特兒，在緬甸和鄰國泰國人氣不低。緬甸2月1日發生軍事政變後，他在抗議活動中表現活躍，不僅上街參加集會，也在社交媒體發揮影響力，發文呼籲國際社會協助。

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