Tesla召回47.5萬輛有問題汽車　接近2020年總交付量

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）提交給美國國家公路交路安全管理局（NHTSA）的文件，該公司正在召回超過47.5萬輛Model 3和Model S電動汽車，以解決後視攝像頭和發動機蓋鎖釦的問題。



據中國媒體財聯社12月31日報道，其中一份文件顯示，反覆打開和關閉Model 3的後備箱蓋可能會對後備箱線束內的同軸電纜造成過度磨損，使後視攝像頭圖像無法顯示。因此，特斯拉召回356,309輛2017年至2020年生產的Model 3汽車。

自2022年2月18日起，特斯拉將通過郵件通知受影響車輛的車主，免費提供召回維修服務。 不過，2021款Model 3不屬於召回範圍，因為它配備了不同的後備箱線束設計。

另一份文件顯示，Model S的發動機蓋鎖釦在組裝時未對齊，可能會導致發動機蓋意外打開，並阻礙司機的視線，增加碰撞的風險。因此，特斯拉召回119,009輛Model S汽車，公司將於明年2月18日向受影響車輛的車主發送通知函，以便安排檢修服務。

根據這兩份文件，Model 3和Model S的缺陷率分別為1%和14%。特斯拉總計召回475,318輛汽車，受影響的車型年份從2014年到2021年不等，這個數量接近特斯拉在2020年總交付量——50萬輛汽車。

萬幸的是，特斯拉在文件中稱，目前沒有出現一起與後視攝像頭問題和發動機蓋鎖釦問題有關的車禍。

雖然特斯拉坐穩了全球電動汽車龍頭，但長期以來公司的產品問題屢見不鮮。一周前，在NHTSA的壓力下，特斯拉通過網絡向汽車發送一個軟件更新包，更新後玩遊戲的功能將被鎖定，乘客將不能在汽車行駛過程中打開任何遊戲應用。

12月NHTSA還表示，正在與特斯拉討論車輛側視攝像頭問題。除此以外，NHTSA還在調查特斯拉的輔助駕駛系統「Autopilot」和全自動駕駛系統，可能涉及幾起車禍。