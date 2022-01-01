全球最大自貿區RCEP生效：含中日韓澳等15國　佔世界經濟體量三成

2022年1月1日，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效實施，全球最大自由貿易區正式啟動。



據新華社1月1日報道，RCEP現有15個成員國，包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭5國以及東盟10國。從人口數量、經濟體量、貿易總額三方面看，均佔全球總量的約30%。

根據協定規定，6個東盟成員國和3個非東盟成員國正式提交核准書，即達到協定生效門檻。經各方努力，RCEP於2021年11月2日達到生效門檻。1月1日起，RCEP對汶萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、中國、日本、新西蘭和澳洲10國正式生效。韓國2月1日加入到生效實施中。剩餘成員國也將在完成國內批准程序後陸續生效實施。

商務部有關負責人表示，中方將全面和充分履行RCEP義務，高質量實施協定，引導地方、產業和企業更好把握RCEP帶來的市場開放機遇。中方也將與RCEP成員方一道，積極參與和支持RCEP機制建設，將其打造成東亞經貿合作的主平台。

RCEP生效後，已核准成員國之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅。協定生效當天，中國與東盟、澳洲、新西蘭之間的立即零關稅比例將超過65％。中國與日本是新建立自貿關係，相互立即零關稅比例將分別達到25％和57％。

不只是降關稅。RCEP還在原產地規則、海關程序、檢驗檢疫等方面形成統一規則，域內貿易便利化程度將進一步提高。

除了貨物貿易，RCEP成員國在服務貿易、投資等方面也作出高水平開放承諾，並建立了高水平的知識產權、電子商務等規則，各類經濟要素流動將更加順暢，域內產業鏈、供應鏈和價值鏈將進一步鞏固和發展。

RCEP如期生效，充分體現了各方共同維護多邊主義和自由貿易、促進區域經濟一體化的信心和決心，將為區域乃至全球貿易投資增長、經濟復甦和繁榮發展作出重要貢獻。