2022新年｜2021年全球十大富豪「他」身家暴增1,200億美元排第一

撰文：蘇梓墨
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根據彭博億萬富翁指數，即將進入新的一年之際，世界上最富有的10個人的身價都超過了1,000億美元。他們的總資產2021年暴增了4,021.7億美元。

高居榜首的是特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk），他2021年成為全球首富，淨資產一度超過3,000億美元，目前淨資產為2,770億美元，全年增加了1,210億美元，略低於2020年增加的1,400億美元。

以下是另外9位富豪今年的財富增長：

2． 亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos），身價1,950億美元，2021年增加了50億美元。

3． 路威酩軒董事長Bernard Arnault，身價1,760億美元，增加610億美元。

4． 微軟聯合創始人蓋茨（Bill Gates），身價1,390億美元，增加70億美元。

5． Google聯合創始人佩奇（Lawrence Page），身價1,300億美元，增加470億美元。

6． Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg），身價1,280億美元，增加240億美元。

7． Google聯合創始人布林（Sergey Brin），身價1,250億美元，增加450億美元。

8． 微軟前CEO鮑爾默（Steve Ballmer），身價1,220億美元，增加410億美元。

9． 甲骨文CEO埃利森，身價1,090億美元，增加290億美元。

10． 巴郡哈撒韋董事長巴菲特（Warren Buffett），身價1,090億美元，增加210億美元。

超級富豪
Elon Musk
貝索斯 Jeff Bezos