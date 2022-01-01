2022新年｜2021年全球十大富豪「他」身家暴增1,200億美元排第一

根據彭博億萬富翁指數，即將進入新的一年之際，世界上最富有的10個人的身價都超過了1,000億美元。他們的總資產2021年暴增了4,021.7億美元。



高居榜首的是特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk），他2021年成為全球首富，淨資產一度超過3,000億美元，目前淨資產為2,770億美元，全年增加了1,210億美元，略低於2020年增加的1,400億美元。

以下是另外9位富豪今年的財富增長：

2． 亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos），身價1,950億美元，2021年增加了50億美元。

3． 路威酩軒董事長Bernard Arnault，身價1,760億美元，增加610億美元。

4． 微軟聯合創始人蓋茨（Bill Gates），身價1,390億美元，增加70億美元。

5． Google聯合創始人佩奇（Lawrence Page），身價1,300億美元，增加470億美元。

6． Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg），身價1,280億美元，增加240億美元。

7． Google聯合創始人布林（Sergey Brin），身價1,250億美元，增加450億美元。

8． 微軟前CEO鮑爾默（Steve Ballmer），身價1,220億美元，增加410億美元。

9． 甲骨文CEO埃利森，身價1,090億美元，增加290億美元。

10． 巴郡哈撒韋董事長巴菲特（Warren Buffett），身價1,090億美元，增加210億美元。