2022新年快樂｜寄望病毒如煙花消散　多地迎來疫情中第3個新年

撰文：許懿安
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踏入2022年，象徵人們迎來新年一年，也是在疫情持續期間的第三個新年。疫情雖然未有明顯緩和的跡象，出席慶祝活動的民眾都懷抱希望，願疫情像煙火般消散。
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