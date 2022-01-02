2022國際社會好熱鬧？快將躍登新聞頭條4件大事

2022年新年到來，一些大事的發生雖不可預測，但一些已預定會進行的事情，將會躍登今年的新聞頭條，而它們將為全球焦點，也可能影響你我的生活。以下是一些已知並將會影響全球2022年的4件大事。



2022年繼續是疫情之年

新冠疫情會繼續成為2022年全年的焦點。南非11月25日通報新型變種Omicron病毒出現，世界衛生組織（WHO）26日對它命名。它的影響橫跨2021至2022年。

Omicron較過去任何一種變種的傳染能力都要高，但被指住院及重症機率降低，或許

到底新冠疫情會否如外界推測，會隨病毒「流感化」而逐漸消退，讓生活回復正常仍有待觀察，仍是科學界及醫學界急欲獲得答案的問題。

特別是儘管Omicron不如Delta那麼厲害，卻會令疫情擴大，其「低重症機率」仍可以讓住院人數短期內飆升，加重醫療系統負擔。多國為緩減壓力正採取抗疫措施，再次限制民眾活動。

Omicron的最終的走向、疫情發展到最後的結果，以及能否在年內消退讓生活回復正常，將會成為2022年的最大焦點之一。

圖為2016年11月23日，韓國城南市市長李在明接受採訪後拍攝的照片（Getty／VCG）

韓國3月大選定朝鮮半島去向

韓國3月舉行大選。韓國總統只有5年1屆的任期，文在寅將預定退任。共同民主黨與國民力量黨的左右之爭，成為了焦點。

文在寅在執政初期雖憑着為朝鮮局勢降溫，各種改革政策取得高民意。但隨着時間過去，朝鮮核談判陷入僵局、與日本外交交惡、法務部長曹國、秋美愛爭議、打房政策失敗、官員陷入各種醜聞等關係，令政府支持率持續下降。

2021年4月舉行的補選中，共同民主黨失去了首爾、釜山兩大城市執政權，均預示了共同民主黨陷入劣勢。

但是，國民力量黨候選人前檢察總長尹錫悅在12月捲入醜聞，包庇妻子學歷造假，及屢次失言事件等，都令保守勢力原有的優勢逐漸失去。據韓國12月民調顯示，共同民主黨候選人李在明以39%反超尹錫悅的28%，並有拉遠趨勢。

韓國大選的結果將影響今後朝鮮局勢的走向，日韓關係與及對中國的關係。

法國總統選舉：圖為12月11日，法國共和黨總統候選人佩克雷斯在巴黎的一場會議上發言。（AP）

法國4月大選決定馬克龍去留

4月舉行的法國大選，亦將是2022年春季的另一場重要選舉。總統馬克龍（Emmanuel Macron）自2017年上任以來經歷多場風雨，包括連串的「黃背心事件」。馬克龍在國內民意只跌至約四成。

極右領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）長久以來被一些人認為可能是馬克龍的強力對手。馬克龍在近年被指右傾，以對抗極右崛起，特別是在2020年10月巴黎教師斬首案發生後。隨着近月極右支持聲音開始下跌後，傳統右翼崛起，共和黨候選人佩克雷斯（Valérie Pecresse）近日民意上升，可能成為馬克龍連任的「攔路虎」。

支持者擔心以馬克龍目前的形勢，將可能連第二輪投票也無法進入。法國4月的大選結果，將成為繼德國後另一個歐洲標竿。

美國國會：圖為12月3日，美國國會山莊的外觀。（AP）

美國中期大選+特朗普殘存影響力

美國11月將舉行國會中期大選的結果，亦可說將是拜登上任近兩年來的成績表。一般來說，當期總統所屬的政黨中期大選都不會處於優勢，上次中期大選是共和黨，這次來到民主黨，且看拜登民望自上台以來持續下跌，中期選舉對民主黨更不利。

但與此同時，共和黨今時今日未完全擺脫前總統特朗普（Donald Trump）的陰影。此外特朗普已準備在2022年第一季成立自己的網絡平台TRUTH，相信會成為右翼及其支持者的宣傳地。他的活動究竟對共和黨有利，還是繼續再度成為該黨「負資產」，一切有待觀察。

要看特朗普及其美國第一的極右主義能否再次浮上台面，還可留意準備在2月24至27日舉行的保守政治行動會議（CPAC），特朗普會否成為發言嘉賓，以3月舉行的德州黨內初選。屆時將看可見共和黨是選擇繼續「特朗普化」，或徹底的「排毒」。