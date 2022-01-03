韓國發生越境投奔朝鮮事件　韓軍方料或是脫北體操運動員

韓國1月1日晚上朝韓停戰線東段發生一名身份不明人士越境事件。韓媒1月3日報道，韓國軍方和警方正致力了解該人身份，估計是脫北者。



據韓聯社1月3日報道，韓國聯合參謀本部公報室室長金俊洛1月3日提到，正與有關部分聯合調查朝方的人員身份。韓國軍方表示，在核對第22步兵師等駐地部隊的兵力後發現總數沒變，據此推測越境人士是朝鮮平民。

韓國軍方掌握的情況顯示，此人為男性，不排除「脱北者」返回朝鮮的可能性。警方正在了解受保護的「脱北者」中有無失聯人士，並查看部隊駐地的閉路電視片段。

韓聯社其後稱，這名脫北者懷疑是在2020年11月利用曾為體操運動員的經驗越過邊境圍欄，穿越朝韓間非軍事區投奔到韓國的男子。報道指，韓國國防部查看閉路電視片段後，確認越境男子就是上述人士。

韓國軍方未有披露越境男子的身份。但報道指出，他從朝鮮逃往韓國後，在韓國做清潔工，過着經濟拮据的生活。當局確認，男子自2021年12月30日起就失去聯絡。

2020年6月16日，韓國士兵在朝韓邊境分界線附近巡查。（AP）

金俊洛還說，為了解韓國軍方第一時間應對得當與否以及越境人士的行跡，已派遣聯參本部戰備態勢檢查室室長等17人趕赴現場，調查結果最快1月4日出爐。

另外，為確保疑似韓國公民的偷渡者的人身安全，韓國國防部1月2日通過西海岸軍事通訊線路發送通知書。朝方確認指已收到有關訊息，但還未答覆韓方的人身保護要求。