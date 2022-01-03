五個核武國發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》

核武器國家中國、俄羅斯、美國、英國和法國1月3日共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。五國稱，避免核武器國家之間爆發戰爭，以及減少戰略風險是他們的首要責任。



五國在聲明中表示，核戰爭打不贏也打不得。鑒於使用核武器將造成影響深遠的後果，他們也申明，只要核武器繼續存在，就應該被用於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭。五國堅信，必須防止核武器進一步擴散。

他們重申應對核威脅的重要性，並強調維護和遵守雙邊和多邊不擴散、裁軍和軍控協議以及承諾的重要性。五國將繼續遵守《不擴散核武器條約》各項義務，包括他們對第六條的義務，「就及早停止核軍備競賽和核裁軍方面的有效措施，以及就一項在嚴格和有效國際監督下的全面徹底裁軍條約，真誠地進行談判」。

聲明提及，五國願保持並進一步增強各自措施，以防止核武器未經授權或意外使用。他們重申，此前關於不瞄準的聲明依然有效，即不將核武器瞄準彼此或其他國家。五國願與各國一起努力，創造更有利於促進裁軍的安全環境，最終目標是以各國安全不受減損的原則，建立一個無核武器世界。他們將繼續尋找雙邊和多邊外交方式，避免軍事對抗，增強穩定性和可預見性，增進互相理解和信任，並防止一場毫無裨益且危及各方的軍備競賽，決心在互相尊重和承認彼此安全利益與關切的基礎上、展開建設性對話。

美國總統拜登會在新的財政預算案中預留資金，用於增強美國核武庫，以及發展未來作戰能力等。圖為美軍Facebook專頁2021年5月17日發布的照片。

中國外交部副部長馬朝旭3日稱，這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現五國防止核戰爭的政治意願，也發出維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。他指世界百年變局和世紀疫情交織疊加，國際戰略安全領域面臨許多重大挑戰，五核國領導人發表聯合聲明，有助於增進互相信任，以協調合作代替大國競爭，對於構建總體穩定、均衡發展的大國關係也具有積極意義。

馬朝旭強調，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」的理念，並為五國採取共同行動發揮有力的引領作用，在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有份量的聲明起重要的推動作用。

他表示，五核國既是聯合國安理會常任理事國，也是《不擴散核武器條約》法定的核武器國家，都負有防止核戰爭、維護世界和平的共同責任。他說五國理應以聯合聲明為新的起點，增進互信、加強協作，為建設持久和平、普遍安全的世界發揮積極作用。